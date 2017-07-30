DHA YURT - Kayseri'de polis 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirdi



KAYSERİ- Malatya karayolunda polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir otomobilde 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 37 yaşındaki Ali E. gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Doğu illerinden kente uyuşturucu getirilip torbacı denilen satıcılara dağıtıldığı ihbarı üzerine Kayseri- Malatya karayolunda operasyon yaptı. Hakkari'den geldiği belirlenen Ali E. yönetimindeki 38 AV 297 plakalı araç durduran ekipler, arama yaptı. Aracın tamponunda gizli bölmeye yerleştirilen 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheli Ali E. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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