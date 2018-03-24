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DHA YURT - Kayseri'de fırtına ağaçları kökünden söktü

Kayseri'de geceden itibaren başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulunan  fırtına,  ağaçların sökülmesine, tabelaların devrilmesine neden oldu. Şehir merkezinde ve ilçelerinde bir süredir görülen güneşli ve sıcak...

DHA YURT - Kayseri'de fırtına ağaçları kökünden söktü

Kayseri'de geceden itibaren başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulunan  fırtına,  ağaçların sökülmesine, tabelaların devrilmesine neden oldu.

Şehir merkezinde ve ilçelerinde bir süredir görülen güneşli ve sıcak hava, dün gece itibariyle yerini şiddetli rüzgar ve yağışlı havaya bıraktı. Güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetlli esen rüzgar saatte 90 kilometreye ulaşan hızla, fırtınaya dönüştü. Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Kızılırmak caddesinde bulunan bir söğüt ağacı, fırtına nedeniyle devrildi. Cadde üzerine kökünden sökülerek devrilen ağaç, belediye yetkililerin yaptığı çalışma ile kaldırıldı.Öte yandan şehir merkezinde birçok tabela ve afiş ile televizyon anteni şiddetli rüzgara dayanamayarak söküldü. Vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.  Şiddetli rüzgarın ilerleyen saatlerde yerini sağanak yağışa bırakacağı, hava sıcaklığının 7 derece olduğu belirtildi.


Görüntü Dökümü:
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- Devrilen tabelalardan genel görüntü
- Şiddetli lodos nedeniyle kökünden sökülen ağaç görüntüsü
- Kökünden sökülen ağacın yolu kapatması
- Devrilen tabela görüntüsü
- Diğer detaylar


2 dakika 01 saniye / 226 MB
Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,()

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