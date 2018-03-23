Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...
Afrin'de EYP infilak etti: 3 şehit, 3 yaralı
Afrin'de EYP infilak etti: 3...
flaş... Bitlis'ten acı haber... 1 asker şehit
Bitlis'ten acı haber... 1 asker...

DHA YURT - Kayseri'de Anadolu Farm gözaltısı

KAYSERİ'de, Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Turizm Gıda Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş. ile ilgili şirketin yönetim kurulu başkanı dahil 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğündeki...

DHA YURT - Kayseri'de Anadolu Farm gözaltısı

KAYSERİ'de, Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Turizm Gıda Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş. ile ilgili şirketin yönetim kurulu başkanı dahil 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kayseri'de faaliyet gösteren halk arasında Anadolu FARM olarak bilinen Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Turizm Gıda Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş. isimli firmanın yönetim kurulu başkanı F.Ö. ve şube müdür V.M. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yine şube müdür olduğu belirlenen A.Ö'de Kahramanmaraş'ta yakalanarak, gözaltına alındı. Firmanın genel merkezi, şubeleri ve şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılırken, firma ve şüpheliler adına kayıtlı banka hesapları ile taşınmaz varlıklarına el konuldu. Zanlılar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sağlık kontolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Sağlık kontrolü sonrası şüpheliler adliyeye sevkedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - 

=========================================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314