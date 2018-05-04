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DHA YURT - Kayınbabası tarafından dövüldüğünü iddia eden genç kız polise sığındı

ADANA'da kayınbabası tarafından dövüldüğünü iddia eden ve kafasından yaralanan 17 yaşındaki N.Ç., polis merkezine sığındı. Hastaneye kaldırılan N.Ç., tedavi altına alındı. Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Köprübaşı Polis Merkezi'ne...

DHA YURT - Kayınbabası tarafından dövüldüğünü iddia eden genç kız polise sığındı

ADANA'da kayınbabası tarafından dövüldüğünü iddia eden ve kafasından yaralanan 17 yaşındaki N.Ç., polis merkezine sığındı. Hastaneye kaldırılan N.Ç., tedavi altına alındı.

Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Köprübaşı Polis Merkezi'ne bir yakınıyla sığınan 17 yaşındaki N.Ç., kayınbabası tarafından darp edildiğini belirtti. Ekipler tarafından koruma altına alınan N.Ç., polis merkezine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafasında kanama ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olan N.Ç., Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- N.Ç.'nin hastaneye girişi

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR / ADANA,()

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