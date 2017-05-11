DHA YURT - Kato Dağı'nda 'Atikler' PKK'ya ait mağarada 108 kaleşnikof piyade tüfeği ele geçirdi

Şırnak Beytüşşebap İncebel Dağları-Kato bölgesinde 23 gündür devam eden operasyona katılan 'Atikler' 'Atikler' komando birliğini bölgede PKK'ya 2 mağara daha buldu. Mağaralarda yapılan aramada 108 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 biksi makineli tüfeği, 1 kanas keskin nişancı tüfeği ile 11 bin 500 biksi mühimmatı, 2 bin 400 adet M-16 mühimmatı, 600 kanas mühimmatı, 160 doçka mühimmatı, 149 RPG-7 roketatar mühimmatı, 40 uçaksavar mühimmatı, 37 havan mühimmatı, 35 el bombası ve 2 bin 600 elektrikli fünye ele geçirildi.

23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında; terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, terör örgütünün kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek amacıyla güvenlik korucuları ile takviyeli 3 Jandarma Komando Taburu ile İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan 'Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2' operasyonu zor arazi ve hava şartlarında 23 gündür aralıksız devam ediyor.

Operasyon bölgesinde şimdiye kadar terör örgütü mensuplarının kullandığı 28 mağara tespit edildi. 'Atikler' komando birliğini bugün gerçekleştirdiği operasyon kapsamında Şırnak-Kato Dağı bölesinde yeni tespit edilen 27'inci ve 28'inci mağarada yapılan aramada 108 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 biksi makineli tüfeği, 1 kanas keskin nişancı tüfeği ile 11 bin 500 biksi mühimmatı, 2 bin 400 adet M-16 mühimmatı, 600 kanas mühimmatı, 160 doçka mühimmatı, 149 RPG-7 roketatar mühimmatı, 40 uçaksavar mühimmatı, 37 havan mühimmatı, 35 el bombası ve 2 bin 600 elektrikli fünye ele geçirildi.

Bölgede 23 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam olarak 418 adet muhtelif tipte silah, 168 bin 667 muhtelif mühimmat, 4 ton amonyun nitrat patlayıcı madde ile 50 ton yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Haber: ŞIRNAK - ANKARA ()

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