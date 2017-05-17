DHA YURT - Kato  Dağı operasyonunun 29'uncu gününde 5 yeni mağara tespit edildi

ŞIRNAK'ın Beytüşebap İlçesi'ndeki İncebel Dağları- Kato bölgesinde 19 Nisan günü başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu 29'uncu gününde sürdürülürken, operasyon kapsamında bugün 5 yeni mağara tespit edildi. Mağaralarda çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda silahlı faaliyet yürüten PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilerek kamp, sığınak ve mağaların kullanılamaz hale getirilmesi amacıyla başlatılan ve binlerce eğitimli komandonun katıldığı operasyon 29'uncu gününde sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri süren operasyon kapsamında bugün 5 yeni mağaranın tespit edildiğini ve toplam mağara sayısının 53'e ulaştığını belirtti. TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi :"İncebel Dağları- Kato bölgesi'nde, 19 nisan'dan bu yana devam eden, "Şehit J.Bnb. Ahmet Karaman-2 Operasyonu"nda, 17 mayıs 2017 günü (bugün), 5 yeni mağara tespit edilmiş, bugüne kadar tespit edilen mağara sayısı 53'e ulaşmıştır. mağaralarda çok sayıda silah ve malzeme ele geçirilmiştir."

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