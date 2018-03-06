DHA YURT - KATMA KÖYÜ DE TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Katma Köyü de teröristlerden temizlendi.
Haber: Mücahit YOLCU / KİLİS ,()
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Katma Köyü de teröristlerden temizlendi. Haber: Mücahit YOLCU / KİLİS ,()
06 Mart 2018 Salı 21:31
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Katma Köyü de teröristlerden temizlendi.
Haber: Mücahit YOLCU / KİLİS ,()
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