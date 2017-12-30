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DHA YURT - Kartepe'ye yılbaşı akını

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezinde pistlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, yılbaşı tatili için gelenler snowboard ve kayak yapmanın keyfini çıkardı. İstanbul'a en yakın kayak merkezi olan Kartepe kayak merkezi...

DHA YURT - Kartepe'ye yılbaşı akını

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezinde pistlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, yılbaşı tatili için gelenler snowboard ve kayak yapmanın keyfini çıkardı.
İstanbul'a en yakın kayak merkezi olan Kartepe kayak merkezi hafta sonu yılbaşı için tatilcilerin akınına uğradı. Yılbaşını geçirmek için gelen tatilcilerin yanı sıra günübirlik tatilcilerin de akın ettiği kayak merkezinde pistler doldu. Pistlerde kar kalınlığı 50 santime ulaşırken, yılbaşı nedeniyle otelin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Kartepe Genel Koordinatörü Mehmet Zeki Ünal, "Yılbaşı bu sene gayet iyi geçiyor. Yaklaşık 1 ay öncesinden otel tamamen doldu. Gayet güzel bir programımız var. Pistlerimiz açık şu anda. Kar ve kayaklarımız devam ediyor. Gece saat 02.00'a kadar süren bir eğlence mevcut. Genelde günübirlikçiler burada kalanlara oranla daha fazla ama otel dolu olduğu için, özellikle hafta sonları eşit sayıda diyebiliriz. Önümüzdeki hafta Çarşamba ve Perşembe günü çok yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. O kar da bizi Mart ayına kadar götürecektir" dedi.
Yılbaşını geçirmek için İstanbul'dan Kartepe'ye geldiklerini söyleyen Ayten Ertuğrul, "Ailece yılbaşına geçirmek için Kartepe'ye geldik. Şuanda istediğimiz kar seviyesini göremedik ama yine karla kaplı. Yılbaşı sonrasında buradan ayrılacağız" diye konuştu.
Kartepe'ye kayak yapmak için geldiklerini belirten Rabia Erkoç, "Yılbaşı tatili için Kartepe'ye geldik. Kayak yapıyoruz ve çok eğlenceli. Kar yağarsa daha da çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Yılbaşı nedeniyle de çok kalabalık. Güzel bir yılbaşı geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kayak pistlerinde kayak yapanlar
-Kayak yapanlarla röp
-Otel Genel Koordinatörü Mehmet Zeki Ünal ile röp

HABER:ERGÜN AYAZ-KAMERA:DİNÇER AKBİR-KARTEPE- ()

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