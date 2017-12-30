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DHA YURT - Kartalkaya tatilcilerle doldu

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da oteller, yılbaşı gecesi için doldu. Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da yılbaşı tatili nedeniyle doldu. Müşterilerine yılbaşını da kapsayan paketler sunan otellerin...

DHA YURT - Kartalkaya tatilcilerle doldu

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da oteller, yılbaşı gecesi için doldu.
Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da yılbaşı tatili nedeniyle doldu. Müşterilerine yılbaşını da kapsayan paketler sunan otellerin doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı kayak merkezinde yılbaşını geçirecek tatilciler için oteller özel programlar hazırladı. Otellerin restoranlarında canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar eğlenecek olan tatilciler, yeni yıla kar üzerinde yakılacak ateşin etrafında dans ederek girecek. Yılbaşını Kartalkaya'da geçirmek isteyenler için kayak merkezindeki otellerdeki 2 kişilik oda ücretleri 900 TL ile 3500 TL arasında değişiyor.
Yılbaşı tatilini hafta sonu tatiliyle birleştirmek isteyenler Kartalkaya'ya akın etti. Tatilciler pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı. Kartalkaya yolunda ise bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar güzergah üzerinde zincir satan vatandaşlardan aldıkları zincirleri taktıktan sonra yollarına devam etti.
Grand Kartal ve Gazelle Otel Genel Müdürü Emir Aras, yılbaşı rezervasyonlarının yüzde 95 oranında dolduğunu belirterek, "Yılbaşıyla birlikte yeni sezona tam olarak girmiş bulunmaktayız. Otelimiz yaklaşık 3 hafta önce doldu. İnsanların bu sene kış turizmine ciddi bir ilgisi var. Sömestr için de şimdiden otelimiz yüzde 70 oranında doldu" dedi.
Aras, yılbaşı gecesi tatilciler için özel olarak yaptıkları hazırlıklarla unutulmaz bir gece geçirmelerini sağlayacaklarını ifade ederek, "Yılbaşı gecesi hem otel içerisinde hem otel dışında etkinlikler olacak. Dışarıda büyük bir ateş yakacağız ve çok güzel bir sahne kuracağız. Havai fişek gösterileri eşliğinde kestane ikramlarımız olacak. Misafirlerimiz yeni yıla kar altında girecekler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yolda kalanlar
-Kayak yapanlar
-Tatilcilerle röportaj
-Otel müdürü ile röportaj
-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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