DHA YURT - Karda hastayı 2 kilometre sedyeyle taşıdılar

BİTLİS'in Ahlat İlçesi Cemaletin Köyü'nde rahatsızlanan 50 yaşındaki Miyeser Öztura için 112 ve UMKE ekipleri seferber oldu. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede 112 ve UMKE ekipleri, 2 kilometre yürüyerek köye ulaştı. Evinde ilk müdahalesi yapılıp Ahlat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Öztura'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bitlis'te hafta başında üç gün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 350 köy yolu ulaşıma kapandı. Yapılan etkili mücadele ile köy yollarının büyük bölümü ulaşıma açılırken, yolu halen kapalı olan köylerde doğa şartlarına karşı verilen amansız mücadele ise sürüyor. Ahlat-Malazgirt Karayolu üzerinde bulunan ve karayoluna 2 kilometre mesafede bulunan Cemaletin Köyü'nde yaşayan Miyaser Öztura'nın rahatsızlanması üzerine yakınları yetkilileri arayarak yardım istedi. Göğüs ağrısı ve kusma şikayeti olan diyabet hastası Öztura için 112 ve UMKE ekipleri hemen yola çıktı. Ancak yolun yaklaşık 20 kilometrelik bölümünü araçlarla giden ekipler, karayolundan 2 kilometre uzaklıkta olan ve yolu kapalı olan köye yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede karlara bata-çıka ilerleyen 112 ve UMKE ekipleri yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından Öztura'nın evine ulaştı. ilk müdahalenin ardından da Öztura'nın hastaneye götürülmesine karar verildi. Ekipler, hastayı da alarak aynı zorlu koşullarda yürüyerek araçların bulunduğu bölgeye geldi. Yaklaşık 4 saat süren zorlu bir mücadelenin ardından Miyeser Öztura, Ahlat Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Yaptıkları zorlu kurtarma operasyonu ile ilgili bilgi veren 112 Acil Komuta Merkezi Başhekimi Dr. Mahmut Konyar, günlük 2-3 hastayı kurtardıklarını söyledi. Konyar, "Bitlis UMKE ve 112 ekibi olarak hastamızı kurtardık. Yoruluyoruz, çabalıyoruz. Bizim için önemli olan hastalarımıza yardımcı olabilmektir. Cemalettin köyümüzden vakamız bildirildi. İl Özel idaremiz ve Karayolları ekiplerimiz ciddi bir şekilde çalışmaktalar. Fakat 2 gün önce oluşan tipiden dolayı yolları açmakta zorlanıyorlar. Bu onların kusuru değil, işlerin yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Hastamızın da aciliyeti olduğundan dolayı UMKE ekibi olarak 2 kilometre yürüdük. Dönüşte İl Özel İdaresi ekipleri yolun bir kısmına kadar gitmişti. Ama yine 2 kilometre civarında hastamızı taşıdık. Ekibimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Miyeser Öztura'nın oğlu Rıdvan Öztura da gelen ekiplere teşekkür ederek, "Annem 50 yaşında diyabet ve kalp rahatsızlığı var. Bugün yine rahatsızlandı. Biz 112'yi aradık. Ayrıca İl Özel İdaresine yolu açmaları için bilgi verdik. Ancak yolu açmak zor olduğu için 112 ekipleri köyümüze yürüyerek ulaştılar. Annemin sağlık durumunu kontrol ettiler. Ekiplere yaptıkları fedekarlıktan dolayı teşekkür ediyoruz"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-UMKE aracının karlı yollarda ilerlelemesi

-Köy yolunda 112 Acil Komuta Merkezi Başhekiminin ekibine açıklamaları

-Yürüyerek köy yoluna girmeleri

-Köy yolundan detaylar

-Köye varan ekiplerden detaylar

-Ekiplerin hastanın evine gitmesi

-Miyeser Öztura'nın oğlu Rıdvam Öztura ile röportaj

-Hastanın evden çıkarılması

-Dönüş yolundan detaylar

-İl Özel İdaresine ait iş makinesinin çalışmasından detaylar

-Hastanın ambulansa getirilip konulması

-Ambulansın hareket etmesi

-112 Acil Komuta Merkezi Başhekimi Mahmut Konyar'ın röportajı

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,()-

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