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DHA YURT - Karbon kaçağı AVM'de paniğe neden oldu

 Karbon kaçağı AVM'de paniğe neden oldu Panik ve kaçış anı güvenlik kamerasında BURSA’da kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin yiyecek katındaki restoranda, karbon tüpündeki kaynaklanan patlamaya benzer ses panik yaşanmasına...

DHA YURT - Karbon kaçağı AVM'de paniğe neden oldu

 Karbon kaçağı AVM'de paniğe neden oldu

Panik ve kaçış anı güvenlik kamerasında

BURSA’da kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin yiyecek katındaki restoranda, karbon tüpündeki kaynaklanan patlamaya benzer ses panik yaşanmasına neden oldu. Alışveriş merkezindeki vatandaşların ses üzerine yiyecek katından panik halinde kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’ndeki bir AVM'de meydana geldi. AVM’nin yiyecek katındaki bir fastfood restoranında gazlı içeceklerde kullanılan karbon tüpündeki kaçak nedeniyle patlamaya benzer ses çevreye yayıldı. Çıkan ses üzerine yemek katındaki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Sesi duyan Vatandaşlar panik halinde koşturarak bir anda alışveriş merkezinin yemek katını boşalttı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yemek katı kısa sürede boşalırken, masada oturan bir kişinin olaya aldırış etmeden cep telefonuyla oynamayı sürdürdüğü görüldü. Gelen sesin karbon tüpünden kaynaklandığının anlaşılması üzerine vatandaşlar yemek katına döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vatandaşların yemek beklemesi

Patlamayla bir anda kaçışmaları

Bir vatandaşın masada oturması

Haber : Edip TEKİN / BURSA, () -

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