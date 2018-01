DHA YURT - Karaosmanoğlu'ndan silahlı kamp iddialarına yanıt: Silahlı eğitimi ordumuz, polisimiz ve jandarmamız veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 'Kocaeli'de silahlı kamp' olduğu iddiaları üzerine Başiskele'de yaklaşık 300 bin metrekarelik bir alanda kurulu olan Diriliş Gençlik Kampı'nı tanıtarak, "Silahlı eğitimi ordumuz, polisimiz ve jandarmamız veriyor. Burayı tanımayan insanların kafasındaki karanlık düşüncelerin bir ürünü olarak görüyorum" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bin 200 rakımlı Başiskele Aytepe Yaylası'nda kurulan Diriliş Kampı'nda basın toplantısı düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İyi Parti Kurucu Üyesi Cumali Durmuş'un, Başiskele'de silahlı kamp bulunduğu iddialarına cevap verdi. Gençleri hayata hazırlamak amacıyla Diriliş Gençlik Kampı Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyleyen Karaosmanoğlu, "Silahlı eğitimi ordumuz veriyor, polisimiz veriyor, jandarmamız veriyor. Biz burada böyle bir ihtiyaç hissetmedik. Bunu bir bilgisizlikten kaynaklanan, burayı tanımayan insanların kafasındaki karanlık düşüncelerin bir ürünü olarak görüyorum. Bu iddiayı söyleyenler gelsin baksın buraya, burası herkese açık. Burası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle gençlere yönelik yaptığı bir yer. Gençlerimizi hayata iyi hazırlamak istiyoruz. Güzel gönüllü olsunlar, birbirlerini ve çevreyi tanısınlar. Doğayı tanısınlar, doğayla barışık olsunlar istiyoruz. Allah ne güzel yerler yaratmış. Buralar insanı dinlendiriyor. İnsanımızın sağlığı açısından bu tür yerler çok çok önemli. Hem beden sağlığı açısından, hem ruh sağlığı açısından önemli" dedi. Diriliş Gençlik Kampı'na katılan gençlerden ücret alınmadığını yeme, içme ve barınmaların karşılandığını ifade eden Karaosmanoğlu, şöyle konuştu: "Burada 3 gün kalıyor çocuklar. Yemesini, içmesini, her şeyini biz temin ediyoruz. Ücret almıyoruz. Gençlerimiz kalkıyorlar, sabahları spor yapıyorlar. Yürüyüş yapıyor, bisiklete biniyorlar. Burada gençlerin hoşlandığı bir sürü aktivite var. Doğa içerisinde bu aktiviteleri yapıyorlar. Çocuklarımız hem dinleniyor hem güzel şeyler görüyor, güzel şeylerle yetişiyor. Çevre güzel olduğu zaman insanın gönlünü, gözünü, beynini etkiliyor. Ben eğitimciyim, ben bunları görüyorum ve ülkemin güzel insanlarının gençlerinin buna ihtiyacı var. Kocaeli'de şu ana kadar bize ait bir tane gençlik kampımız var. Yeterli değil bence. Bunlardan onlarca yapmamız gerekiyor. Bu arkadaşlardan ben beklerim ki, 'Bu yeterli değil. Bu ne kadar güzel bir şey olmuş. Bu bizim çocuklarımız için, bizim çocuklarımızın hayata güzel hazırlanması için daha onlarcasını yapalım. Her yerde bütün ormanlarda yapalım, ormanları da tahrip etmeyelim. Bozmayalım, koruyalım' demeliler. Bizim düşüncemiz bu gençlerimizi hayata güzel hazırlamak güzel eğitmek, geleceğin güzel düşünen güzel proje çizen mühendisi olsun güzel karar veren savcısı, hakimi, öğretmeni, kaymakamı olsun, işçisi olsun, işvereni olsun, patronu olsun. Bizim güzel insana her zaman ihtiyacımız var ve çevre insanı dinlendirir. Beyni, gönlü dinlenir. Beyni ve gönlü dinlenmiş olan insan çevreye karşı daha sevgi dolu olur sağlıklı olur. Bu tür yerlere ihtiyacımız var bizim, biz bunu söylüyoruz"

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Başkan Karaosmanoğlu'nun gazetecilerle birlikte kamp alanını dolaşması

- Başkan Karaosmanoğlu'nun okçuluk eğitim alanında hedefe ok atması

- Başkan Karaosmanoğlu'nun açıklaması

HABER: Alişan KOYUNCU-KAMERA: Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli), ()