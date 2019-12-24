DHA YURT - KARADENİZ'DE 26 NOKTADA ORMAN YANGINI: 5 EV KÜL OLDU, TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ (1)

KARADENİZ Bölgesi'nde 4 ilde, 26 farklı noktada çıkan orman yangınları rüzgârın etkisiyle yayılarak yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. 5 evin kül olduğu, fındık bahçelerinin zarar gördüğü yangınlara müdahale edilmeye çalışılıyor. Ayrıca, Trabzon Valiliği'nde ise Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de yer aldığı kriz merkezi oluşturuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(Cep telefonu)

-Ekiplerden ve yangından görüntü (kuvvetli rüzgârla birlikte)

-Yangından görüntüler

