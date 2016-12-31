Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trafik cezaları arttı; 0.50 promil 876 lira oldu
Trafik cesaları arttı... İşte yeni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin başını ezeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Kadın avukat HGS cezalarını iptal ettirdi
Kadın avukat HGS cezalarını iptal...
Esad Avrupa'ya rest çekti
Esad Avrupa'ya rest çekti

DHA YURT - Kar, Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. 900 rakımlı Bolu Dağı'nda kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar ile birlikte D-100 Karayolu...

DHA YURT - Kar, Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı.

900 rakımlı Bolu Dağı'nda kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar ile birlikte D-100 Karayolu beyaza büründü. Zeminde biriken kar ile birlikte ulaşım yavaşladı. Sis nedeniyle de görüş mesafesinin de düştüğü yolda sürücüler yavaş ilerledi. Karayolları ekipleri küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar ulaşımı zorlaştırsa da Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu aksama olmadı. Karayolları ekipleri TEM yolunda da kar temizleme çalışması yaptı. Sürücüler, TEM'in Bolu Dağı Tüneli mevkisinde elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

Kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Sabahtan itibaren yağan yoğun kar ile birlikte şehir merkezi beyaza büründü. Belediye ekipleri şehir içi yollarda ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

-Bolu dağı ve tünelden görüntüler

-Kar küreme araçlarının çalışmaları

-Kar yağışından görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

===========================================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55