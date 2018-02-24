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DHA YURT - Kapıkule’de 20 kilometre TIR kuyruğu

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak gelen TIR'lar 20 kilometre kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden ihraç...

DHA YURT - Kapıkule’de 20 kilometre TIR kuyruğu

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak gelen TIR'lar 20 kilometre kuyruk oluşturdu.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için gelen TIR'lar son 2 günde 20 kilometre kuyruk oluşturdu. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise kuyruk 10 kilometreyi buldu. Sıranın kendisine gelmesini bekleyen TIR sürücüleri yoğunluğun yakıt kuyruğundan ve Bulgaristan´ın oluşan yoğunluğa cevap verememesinden kaynaklandığını söyledi. Saatlerce kuyrukta bekleyen sürücüler, temel ihtiyaçlarını giderememekten şikayetçi oldu. İstanbul´dan yüklediği tekstil yükünü İngiltere'ye götürmek için  Kapıkule Sınır Kapısı'ne gelen 21 saattir çıkış yapmak için beklediğini söyleyen Erdal Kolayma, "Neden beklediğimizi bilmiyoruz. Kimse bize birşey söylemiyor. Kuyruk uzun. Hiç bir yetkili bizimle ilgilenmiyor. Uyduğumuz zaman diğer araçlar bizi soluyor.  Çaresiz uyumadan bazen yemek yemeden burada sırayı bekliyoruz" dedi. Romanya'ya çocuk bezi götürmek için bekleyen Osman Çırala da her hafta aynı sorunu yaşadıklarını, gümrüklerin çalışmamasından şikayet etti. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü yetkilileri,  kuyruğun Bulgaristan tarafının yavaş alım yapmasından kaynaklandığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Sınırda bekleyen TIR'lar 
-TIR'lardan genel detay
-Sürücülerden detay
-Sürücüler ile röp.
-Türkiye Tabelası
-Kapıkule Sınır Kapısı, tabelası
-Çıkış yapmak için manevra yapan TIR'lar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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