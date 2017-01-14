DHA YURT - Kanalizasyon patladı, sanayide hayat dondu

SİBİRYA soğuklarının yaşandığı Erzurum'da şehrin kanalizasyon şebekesinin patlaması sonucu Aziziye Oto Sanayi Sitesini su bastı. Tamir için getirilen onlarca iş makinesi ve TIR buza gömüldü. İşyeri sahipleri hayatın donduğu oto saniyede hiçbir iş yapamaz olduklarını söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Lastikleri buz tutan iş makinaları kamyon ve kamyonet

-Buzun üzerinde yürüyen esnaf

-Donan tır ve kamyonlar.

-Sisli hava

-Necati Taşcıoğlu ile röp.

-Muhammet Yaşarbaş ile röp

-Mustafa Han ile röp

-Yıkılan kanalizasyon bendi

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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