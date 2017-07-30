DHA YURT- Kamyonet, motosiklete çarptı: 3 yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü ile eşi ve oğlu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Dervişpaşa Mahallesi sebze pazarı mevkinde meydana geldi. Suriye uyruklu Sammir Zerrek (45), yönetimindeki 27 SCA 064 plakalı kamyonet, karşı yönde gelen Mehmet Ali Özkaya (37) yönetimindeki 27 RG 167 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola devrilirken, sürücü Özkaya ile arkasında oturan eşi Kadriye Özkaya (30) ve oğlu 6 yaşındaki Ferhat Özkaya, yola savrularak yaralandı. Yaralılara, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri

- Yaralılara ambulansta müdahale yapılırken

-Araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / GAZİANTEP, ()