DHA YURT - Kamyonet kasasındaki çocuğun tehlikeli hareketleri kamerada

KONYA'da sebze ve meyve yüklü kamyonetin kasasında yolculuk eden 10 yaşlarındaki bir çocuğun, araç seyir halindeyken yaptığı tehlikeli hareketler kameralara yansıdı. Ayaklarını havaya kaldıran ve tutunduğu demirde barfiks çeken çocuğun düşmemesi ise olası bir faciayı önledi.

Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Sultanşah Caddesi’nde meydana geldi. Sebze ve meyve yüklü kamyonetin kasasındaki bir çocuğun, tehlikeli hareketleri dikkat çekti. Trafik akışının yoğun olduğu caddede etrafına gülümseyen çocuk, ilk olarak kasanın üst kısmındaki demire tutunarak ayaklarını sağa-sola, aşağı-yukarı kaldırdı. Daha sonra hareket halindeki kamyonetten sarkıp barfiks çekti. Bu sırada düşüp yaralanmaması ise olası bir faciayı önledi. Kamyonet bir süre sonra Alaaddin Bulvarı üzerinde yoluna devam etti.

(Görüntü dökümü:

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- Çocuğun kamyonet kasasındaki yolculuğu

- Çocuğun yaptığı hareketler

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ()

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