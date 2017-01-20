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DHA YURT - Kameradaki silahlı kavgaya 3 tutuklama

BURSA’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde, birbirlerine silahlarla ateş etmeleri güvenlik kamerası ile görüntülenen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavga, Osmangazi İlçesi Namık Kemal Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde...

DHA YURT - Kameradaki silahlı kavgaya 3 tutuklama

BURSA’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde, birbirlerine silahlarla ateş etmeleri güvenlik kamerası ile görüntülenen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavga, Osmangazi İlçesi Namık Kemal Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde önceki gece meydana geldi. Güvenlik kamerasının görüntülediği kavgada, caddede ilerlerken duran 16 AG 035 plakalı hafif ticari araçtan inen kişi, arkadan gelen 16 V 1787 plakalı otomobilin ön koltuğundan inen kişiye tabancayla ateş açtı. Otomobilden inen kişi, saldırgana tabancayla karşılık verirken, otomobilden pompalı tüfeği alarak inen sürücü de gelen saldırgana ateş açmaya devam etti. Otomobil çevresindeki kovalamacada defalarca ateş edilmesine rağmen kimse yaralanmadı. Hafif ticari araçla gelen saldırgan tabancasındaki kurşunlar bitince olay yerinden kaçtı. Bu sırada başka bir araçla olay yerine kişiye de diğer iki kişi ateş açarak bölgeden ayrıldı. Pompalı tüfeğin üç kez, tabancaların ise defalarca ateşlendiği olay sırasında, bir işyerinin vitrin camı isabet eden kurşun nedeniyle kırıldı.

Olaydan sonra bölgede inceleme yapan polis, araç plakaları ve güvenlik kameralarını izleyerek kimliklerini belirlediği 4 kişiyi, 2 tabanca ve bir pompalı tüfekle gözaltına aldı. Şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 32 yaşındaki Süleyman Yavuz, 33 yaşındaki İsmail İlkbahar ve 39 yaşındaki Recep Açıkköz, dün adliyeye sevk

edildi. Aralarındaki borç anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 'cinayete teşebbüs' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri ( DÜN GEÇİLDİ)

Gözaltında alınanların görüntüsü

Haber-Kamera: BURSA ()

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