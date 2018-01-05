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DHA YURT - Kalp krizinden ölen uzman çavuşun baba evinde yas

ŞIRNAK'ta geçirdiği kalp kirizi sonucu yaşamını yitiren uzman çavuş Ferdi Taşçı'nın acı haberi, memleketi Kütahya'nın Simav İlçesi'ndeki ailesine ulaştı. Şırnak'ta evli ve 1 çocuk babası uzman çavuş Ferdi Taşçı, bugün öğle...

DHA YURT - Kalp krizinden ölen uzman çavuşun baba evinde yas

ŞIRNAK'ta geçirdiği kalp kirizi sonucu yaşamını yitiren uzman çavuş Ferdi Taşçı'nın acı haberi, memleketi Kütahya'nın Simav İlçesi'ndeki ailesine ulaştı.
Şırnak'ta evli ve 1 çocuk babası uzman çavuş Ferdi Taşçı, bugün öğle saatlerinde görev yaptığı birliğinde kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşçı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ferdi Taşçı'nın ölüm haberi, bugün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Serenaltı Sokak'taki baba evine ulaştı. Acı haberi Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Simav Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu'ndan alan baba Rifat ve anne Zübeyde Taşçı ile eşi Serpil Taşçı gözyaşlarına boğuldu.
Ailenin 2 çocuğundan biri olan uzman çavuş Ferdi Taşçı'nın cenazesinin, Pazar günü Halil Ağa Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Harmancık Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Baba ocağından görüntü
- Taziye ziyaretlerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()
 

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