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DHA YURT - KAHVEHANEDE OTURAN KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI 

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir kahvehane önünde oturan 33 yaşındaki Ozan Sarısaç kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5362 Sokak'ta bulunan bir...

DHA YURT - KAHVEHANEDE OTURAN KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI 

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir kahvehane önünde oturan 33 yaşındaki Ozan Sarısaç kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5362 Sokak'ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Ozan Sarısaç, kahvehanenin önünde oturduğu sırada, kimliği belirlenemeyen bir kişi 35 PN 280 plakalı bir otomobille kahvehanenin önünden geçerken pompalı tüfekle ateş açtı. Sarısaç, yüzüne ve ayağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Sarısaç'a ilk müdahalede bulundu. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sarısaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, pompalı tüfekle saldıran kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ise kahvehanede çalışma yaparken, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri de iş yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, silahlı saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
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-Kahvehaneden görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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