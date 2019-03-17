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DHA YURT - Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 21 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik...

DHA YURT - Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde satıcılarına operasyon: 21 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişiyi gözaltına alan ekipler, adreslerde yaptığı aramada ise çeşitli miktarda esrar, metanfetamin, eroin ve bonzai ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi ve İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmesi
Haber: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

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