Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Flash....!!!!! Asgari ücret 2018 yılında net 1,603 lira
Asgari ücret 2018 yılında net...
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu.... 1.5 milyon kişinin oynadığı belirlendi
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri başladı
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri...

DHA YURT - Kahramanmaraş'ta kaza: 1 ölü, 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda meydana geldi. Ökkeş Güler yönetimindeki 46 AB 347 plakalı otomobil, Kadir Gökırmak yönetimindeki...

DHA YURT - Kahramanmaraş'ta kaza: 1 ölü, 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda meydana geldi. Ökkeş Güler yönetimindeki 46 AB 347 plakalı otomobil, Kadir Gökırmak yönetimindeki 33 DK 530 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra servis yoluna geçip park halindeki kamyona çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Tayyip Engizek (18) öldü, sürücüler Ökkeş Güler ve Kadir Gökırmak ile 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarılarak, ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Kazada ölen Engizek'in cesedi ise otopsi için morga kondu.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------
- Yaralılara müdahale edilmesi
- Yaralıların taşınması
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,