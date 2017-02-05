DHA YURT - Kahramanmaraş'ın lezzetleri görücüye çıktı

Kahramanmaraş'ın lezzetleri görücüye çıktı

Kahramanmaraş mutfağı yemek yarışı ile dünyaya açılıyor

105 Kahramanmaraş yemeği birincilik için yarıştı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesince Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ödüllü 3. Yemek Yarışmasında gurmeler bir hayli zorlandı… Türkiye Aşçılar Derneği ise bu yarışmada organizasyona tam kadro katılarak destek verdiler.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Personel Lokali'nde düzenlenen yarışmaya toplamda 105 yemek katıldı. Çorbalar, Tatlılar ve Şerbetler, Etli Yemekler ile Pilav ve Börekler kategorilerinde yarışan yarışmacılar hünerlerini sergilediler. Yarışmaya katılan Kahramanmaraşlı bayanlar yemek kültürünün iddialı isimlerinden olan komşu il Gaziantep mutfağını kısa bir sürede gölgede bırakacaklarını iddia ettiler.

Kahramanmaraşın en önemli yemeklerinin başında sayılan mimbar, tirşik çorbası, ekşili çorba, tarhana çorbası, içli köfte, ekşili aya sulusu, acem pilavı, ravanda şerbeti, bastı samsa tatlısı, hapısa tatlısı hem göze hem de damakları şenlendirdi.

Kahramanmaraş'ın tirşik çorbası ve mimbarı jüri tarafından beğenilince, yemeği yapanlardan tarif istendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç: "Kahramanmaraş Mutfağını tanıtmak adına sadece yarışma düzenlemekle kalmayıp, aynı zamanda gastronomi adına Kahramanmaraş Mutfağı'nı tanıtıcı kitaplar da hazırlayacağız. Kahramanmaraş'ımızı da gastronomi alanında hak ettiği yere taşıyacağızö diye konuştu. Bu arada Yarışmada Tirşik çorbası ile birinci olan Fahriye Göktürk'e altın ödülünü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç verirken yarışmacı bayanın bulaşık makinesi hiç olmadığını duyan Başkan Erkoç tarafından bir de bulaşık makinesi hediye edildi.

Türkiye Aşçılar Derneği Başkanı Fikret Özdemir başkanlığında oluşan jüri üyelerinin yaptığı derecelendirme sonrasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Aşçılar derneği başkanı Fikret Özdemir birbirinden lezzetli yemekleri derecelendirirken bir hayli zorlandıklarını söyledi.

Yarışmada birincilere tam altın, ikincilere yarım altın ve üçüncülere çeyrek altının verildi. Yarışmada dereceye girenler şunlar oldu: Tatlılarda birinci kıvrım tatlısı - Hatice Kaya, ikinci kırma kavurma - Bilge Şirikçi, üçüncü ravanda şerbeti - Fatma Şirikçi, çorbalarda birinci tirşik çorbası - Fahriye Göktürk, ikinci paça - Fatma Dilli, üçüncü tarhana çorbası - Sema Yenisolak, etli yemeklerde birinci mimbar dolması - Aliye Kılavuz, ikinci havuç dolma - Ayten Küçükpınar, üçüncü şıpsbasta Yemeği -Tülin Sevimli, pilav ve böreklerde birinci Su Böreği-Berrin Hüdayioğlu, ikinci Ispanak Böreği-Nursel Gölcü, üçüncü gubate böreği - Tülin Sevimli.

Görüntü Dökümü

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-Kahramanmaraş'ın havadan çekilen görüntüleri

-Düzenlenen yarışmadan görüntüler

-Konuşmalar

-Yarışmacılardan görüntüler

-Yemeklerden detaylar

-Röportajlar

-Ödül töreni

-Detaylar

Haber - Kamera: KAHRAMANMARAŞ, ()

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