DHA YURT - Kadınlar gününde canına kıydı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Tülay Özdemir, evinde yalnız olduğu bir sırada tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Olay saat 11.00 sıralarında Suşehri ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Polis Adem Başar Caddesi üzerindeki Özdemir Apartmanın üst katında yaşandı. İlçede kafe işletmeciliği yapan eski MHP ilçe Başkanı Hubiyar Özdemir ile evli olan 13 ve 10 yaşlarında bir kız ve bir erkek çocuk sahibi Tülay Özdemir Cumhuriyet Mahallesi'nde oturduğu aile apartmanında evde yalnız kaldığı sırada eşine ait ruhsatlı tabancayı başına dayayarak ateşledi. Olayın duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Tülay Özdemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Tülay Özdemir'in ceseti tabuta konularak evden çıkartılıp Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyan eşi ve yakınları eve akın etti. Fenalık geçiren Hubiyar Özdemir hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında iki çocuğunun da okulda olduğu öğrenildi. Genç kadının psikolojik nedenlerle intihar etmiş olabileceği ileri sürülerken, bir süredir depresyon ilaçları kullandığı belirlendi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Özdemir'in cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Görüntü Dökümü:

-Binanın görüntüsü

-Eve gelen yakınlarının üzüntüsü

-Ekiplerin çalışması

-Cenazenin çıkarılıp götürülüşü

-Ölen kadının fotosu

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),()

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