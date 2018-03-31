DHA YURT - Kaçak tavuk kesimhanesine baskın: 6 Suriyeli gözaltına alındı

ADANA'da Suriyeli sığınmacıların çalıştırdığı kaçak tavuk kesimhanesine baskın düzenleyen polis, 6 kişiyi gözaltına alırken yaklaşık 3 ton tavuk eti ele geçirdi.

Bir evde kaçak tavuk kesimi yapıldığı ihbarı alan Adana polisi, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Tek katlı binaya giren polisler, bir kısmı kasalar halinde satışa hazırlanmış, bir kısmı da parçalanmayı bekleyen yaklaşık 3 ton tavuk eti ele geçirdi. Suriyeli sığınmacıların çalıştırdığı tespit edilen kaçak kesimhanede kesilip parçalanmaya hazırlanmış tavukların, yolunmuş tüyleri ve atıklarıyla aynı yerde bekletilmesi dikkat çekti. Tavuk atıklarıyla kaplı dolu kesimhaneye gelen zabıta ekipleri ise cezai işlem uyguladı. Yaklaşık 3 ton kesilmiş tavuk eti, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tavuklarda herhangi hastalık olup olmadığı ise Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı incelemeler sonunda belli olacak. Kaçak tavuk kesimhanesinde suçüstü yakalanan 6 Suriyeli polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, sağlıksız koşullarda kestikleri tavukları Suriyeli lokantacılara sattıklarını iddia etti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaçak tavuk kesimhanesinin önündeki polis araçları

- Kesimhane önündeki polisler

- Kesimhanenin dış görüntüsü

- Kesilmiş tavukları inceleyen polisten görüntü

- Kesilip parçalanmayı bekleyen tavuklar ile yerdeki tavuk atıklarından görüntü

- Polisin, Suriyeli şüphelilere "Tavukları size kim getirdi?" diye sorması

- Tavuk kanı ile kaplı pencereden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'45" - BOYUT: 107 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()