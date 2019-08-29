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DHA YURT - Jandarma Genel Komutanlığı atamaları Resmi Gazete'de
JANDARMA Genel Komutanlığı'na yönelik, emeklilik, terfi ve atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'ne göre;...
GÜNDEM 29.08.2019, 01:46
JANDARMA Genel Komutanlığı'na yönelik, emeklilik, terfi ve atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'ne göre; Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, 30 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.
Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 2 tümgeneral ve 16 tuğgeneral çeşitli göreve atanırken, 29 jandarma kıdemli albay ile 1 jandarma albay, il jandarma komutanlıklarına getirildi.
Ayrıca, 2 jandarma kıdemli albay ve 2 kurmay kıdemli albay tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi.
Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,()
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