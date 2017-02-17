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DHA YURT - İzmit Körfezi'ne flamingo akını

İZMİT Körfezi, göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mola verdikleri uğrak yerine dönüştü. Yüzlerce flamingo İzmit Körfezi'ne akın etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Fuarı arkasındaki kesimde kuşlara...

DHA YURT - İzmit Körfezi'ne flamingo akını

İZMİT Körfezi, göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mola verdikleri uğrak yerine dönüştü. Yüzlerce flamingo İzmit Körfezi'ne akın etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Fuarı arkasındaki kesimde kuşlara ayırdığı sulak alan birbirinden farklı su kuşlarıyla doldu. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen bölümde 150 farklı kuş türü barınıyor. Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu İzmit Körfezi, bu sefer filamingoları ağırladı. Besin açısından zengin olan sulak bölgede konaklayan filamingolar denizin dibini tarayarak karınlarını doyururken, körfez sahilinde renkli görüntülere sahne oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İzmit Körfezi'nde flamingoların görüntüsü

-Sahilden detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ / İZMİT(Kocaeli), () -

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