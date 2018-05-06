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DHA YURT - İzmir’de sağanak yağış etkili oluyor

İzmir’de meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış etkisini aralıklarla gösteriyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı sağanak yağış kent genelinde aralıklarla etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde...

DHA YURT - İzmir’de sağanak yağış etkili oluyor

İzmir’de meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış etkisini aralıklarla gösteriyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı sağanak yağış kent genelinde aralıklarla etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde başlayan yağış zaman zaman sağanak şekline dönerken, bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Havaların ısınmasıyla yazlık kıyafetleriyle gezintiye çıkanlar yağmurda ıslandı. Bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için telefon kulübeleriyle otobüs duraklarına sığındı. Sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda küçük çapta su birikintileri oluştu. Her yağmurda su baskını yaşanan Halkapınar’daki Yunuslar Altgeçidi’nde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskınına karşı önlem aldı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Cadde ve sokaklardan görüntü
- Vatandaşlardan görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN  - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()
 

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