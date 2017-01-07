Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

DHA YURT; İZMİR ŞEHİDİ FETHİ SEKİN, ELAZIĞ'DA TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

YURT; İZMİR ŞEHİDİ FETHİ SEKİN, ELAZIĞ'DA TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR İZMİR Adliyesi önünde görev yapan ve terörist saldırısında kahramanca çarpışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için bugün memleketi Elazığ'da...

DHA YURT; İZMİR ŞEHİDİ FETHİ SEKİN, ELAZIĞ'DA TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

YURT; İZMİR ŞEHİDİ FETHİ SEKİN, ELAZIĞ'DA TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

İZMİR Adliyesi önünde görev yapan ve terörist saldırısında kahramanca çarpışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için bugün memleketi Elazığ'da çeşitli törenlen düzenleniyor. Dün akşam Elazığ'a getirilen şehit polis Sekin'in naaşı bugün sabah saatlerinde kent merkezindeki babaevine getirilerek hellalik alındı.

Sabah saat 11.00'da Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'ndan alınan şehit Fethi Sekin'in naaşı, Olgunlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki babaevine getirilerek helallik alındı. Şehit polis Sekin'in naaşının getirilişi sırasında şehit tabutuna dokunan yakınları sinir krizleri geçirerek ağıtlar yaktı. Şehidin kızkardeşi gözyaşları arasında, "Annemin 3 yiğidi daha var" diyerek ağıt yaktı. Burada okunan duaların ardından şehit polis Fethi Sekin'in naaşı, karayolu ile toprağa verilmek üzere Baskil İlçesi'ne götürüldü.

Burada öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra şehit polis Fethi Sekin'in naaşı, Doğancık Köyü'nde iki ay önce ölen annesinin yanında açılan mezara defnedilecek.

Görüntü Dökümü



---------------------



-Şehit naaşının getirilişi



-Kalabalıktan detay



-Şehit tabutuna dokunan ve ağlayan şehit yakınları



-Okunan dualar



-Helallik alınması



-Şehit kızkardeşinin ağıt yakması



-Şehit naaşının Baskil'e götürülüşü



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ-Mesut BUDRAÇ/ELAZIĞ, ()-

===========================================================

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55