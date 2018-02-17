DHA YURT - İzmir'de zincirleme kaza

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, 26 yaşındaki Erhan Akyol idaresindeki otomobil, İbrahim Karaman (42) yönetimindeki otomobile çarptıktan sonra devrilerek park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 3 araç ve bir dükkanda maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Seyfi Demirsoy Caddesi'nde meydana geldi. Ufuk Mahallesi'nden Menderes Caddesi yönüne giden Erhan Akyol yönetimindeki 35 CNP 67 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan İbrahim Karaman idaresindeki 35 EKF 57 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Akyol yönetimindeki otomobil park halindeki 35 DD 6603 plakalı hafif ticari araca ve bir kitabevinin camekanına çarparak durabildi. Kazayı görenlerin durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın ardından otomobilinden inerek kaçmaya çalışan ve alkollü olduğu iddia edilen Akyol'u gözaltına aldı. Yaralananın olmadığı kazada 3 araç ve 1 dükkanda hasar oluştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Kaza yapan İbrahim Karaman ile röp.

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY /İZMİR,()