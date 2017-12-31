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DHA YURT - İzmir'de, yılbaşı öncesi 1500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü, bin 500 polisin katılımıyla Kadifekale Mahallesi'nde hava destekli operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın yönettiği operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü...

DHA YURT - İzmir'de, yılbaşı öncesi 1500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü, bin 500 polisin katılımıyla Kadifekale Mahallesi'nde hava destekli operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın yönettiği operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü organizesinde, bugün akşam saatlerinde Kadifekale Mahallesi'nde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Narkotik, Kaçakçılık, Siber Suçlar, Özel Harekat, Trafik Denetleme, Havacılık ve Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerinden toplam bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın yönettiği operasyona havadan da polis helikopteri destek verdi. Yaklaşan yılbaşı kutlamaları öncesi halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen operasyonda 6 narkotik köpeği kullanıldı.
Operasyon kapsamında 3 bin 869 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, 798 aracın evrakları kontrol edildi, arandı. 4 kişi silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, 20 kişi de farklı suçlardan gözaltına alındı. 23 araca cezai işlem uygulandı.
Ayrıca, adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 80 gram kokain, 6 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. 23 araca cezai işlem uygulandı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
(Polis kamerası)
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- Polis ekiplerinden görüntü

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

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