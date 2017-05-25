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DHA YURT - İzmir'de 'Türkiye Güven Huzur 6' denetimi

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa yaptığı 'Türkiye Güven Huzur 6' adı verilen genel asayiş denetimine İzmir'de Toplam 819 polis ile 7 narkotik köpeği;...

DHA YURT - İzmir'de 'Türkiye Güven Huzur 6' denetimi

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye genelinde ortaklaşa yaptığı 'Türkiye Güven Huzur 6' adı verilen genel asayiş denetimine İzmir'de Toplam 819 polis ile 7 narkotik köpeği; havadan, karadan ve denizden destek verdi.
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'in Türkiye genelinde ortaklaşa düzenledikleri 'Türkiye Güven Huzur 6' denetimleri, İzmir'in tüm ilçelerinde yapıldı. Uygulamaya toplam 819 polis, 1 helikopter, 5 polis botu, 10 sahil güvenlik botu ve 7 narkotik köpeği katıldı. Denetimlerde vatandaşlara kimlik sorgulaması yapılırken, araçlar da durdurularak sürücüler alkol muayenesinden geçirildi. İzmir genelinde 54 noktada yapılan operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, haklarında yakalama kararı bulunan 36 kişi de gözaltına alındı. Eğlence mekanlarında ve trafikte yapılan denetimlerde ise toplam 90 bin TL para cezası kesildi.
Denetimler geç saatlere kadar sürdü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Trafik kontrolünden görüntü
- Alkollü sürücüden görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

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