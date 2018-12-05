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DHA YURT - İZMİR'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, kavşakta dönüş yapmak isteyen bir otomobile pikap çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, gece saat 23.00 sıralarında İzmir-Ödemiş Karayolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. 44 yaşındaki Filiz Deveci'nin...

DHA YURT - İZMİR'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, kavşakta dönüş yapmak isteyen bir otomobile pikap çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saat 23.00 sıralarında İzmir-Ödemiş Karayolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. 44 yaşındaki Filiz Deveci'nin kullandığı 35 AR 6682 plakalı otomobil, tali yoldan çıkarak İzmir yönüne dönüş yapmak için kavşağa girdi. Bu sırada arkadan gelen Tuncay Yıldırım'ın yönetimindeki 35 ZKP 88 plakalı pikap, Deveci'nin otomobiline sol tarafından çarptı. Kazada sürücü Filiz Deveci, otomobilde yolcu konumunda bulunan Emine Akbuga (71), Ganime Akbuga (13), Kaan Akbuga (10) ve Esra Kaptan (14) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Pikabın çarptığı içinde 5 kişi bulunan otomobilde görüntü
-Pikaptan görüntü
-Kaza yerinde genel ve detay görüntü
-Ödemiş Devlet Hastanesi acil servisi ile 112 ambulansından görüntü
Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ(İzmir),()

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