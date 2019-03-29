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DHA YURT - İzmir'de tekstil atölyesinde yangın

İZMİR'in Buca ilçesinde, Buca Ege Giyim ve Organize Sanayi (BEGOS) Bölgesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın, bugün saat 04.30 sıralarında...

DHA YURT - İzmir'de tekstil atölyesinde yangın

İZMİR'in Buca ilçesinde, Buca Ege Giyim ve Organize Sanayi (BEGOS) Bölgesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, bugün saat 04.30 sıralarında BEGOS Bölgesindeki bir tekstil atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken firma sahibi Ekrem Kaya, yangını güvenlik kamerasından fark etti. Kaya'nın durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler yangına müdahalede bulunurken, firma sahibi Kaya'da yardım etmek istedi. Yangın, yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alınırken, Kaya hafif şekilde dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin tedavi ettiği Kaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Atölyede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
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-Binadan görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,() 

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