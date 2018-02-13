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DHA YURT - İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, bilinmeyen bir nedenle 16 yaşındaki K.K. ile tartışan 31 yaşındaki Ünal Atalayın, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurularak yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Atalayın hayatını...

DHA YURT - İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, bilinmeyen bir nedenle 16 yaşındaki K.K. ile tartışan 31 yaşındaki Ünal Atalayın, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurularak yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Atalayın hayatını kaybetti. K.K., polis tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Çimentepe Mahallesi 635 Sokak'ta meydana geldi. K.K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan 35 S 00288 plakalı servis minibüsünün şoförü Ünal Atalayın, tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden uzaklaşarak servis minibüsüne bindi. Bunun üzerine K.K.'nın evinden aldığı tabancayla minibüse 4 el ateş etmesi sonucu 1 mermi Atalayın'ın sırtına isabet etti. Silah sesini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Atalayın'ı ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Atalayın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, bir görgü tanığının ifadesine başvuran polis, olayın ardından kaçan K.K.'yi kısa süre sonra evinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü 
- Servis minibüsünden görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
- Hastaneden görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY /İZMİR,()

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