DHA YURT: İZMİR'DE SERALAR DONDU

İZMİR'deki çiçek seraları, Sevgililer Günü'ne kısa bir süre kala, hava sıcaklıklarının eskilere düşmesi nedeniyle dondu. Son yılların en soğuk günlerini yaşayan İzmir'de fırtına seraların örtülerini yırttı, uçurdu. Serada yetiştirilen bitkiler ve çiçekler, eksi 9 dereceyi kadar düşen soğukta dondu. Balçova İlçesi'ndeki İnciraltı bölgesinde yaklaşık 500 dönümde üretilen çiçekler buz kesti. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde yaşanan don olayı, çiçek fiyatlarını şimdiden dörde katladı.

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooparatifi Müdürü Muhammet Kazdal son 20 yılda böyle bir don olayı yaşamadıklarına dikkat çekerek, seraların ısıtılması konusunda yetkililerden istedikleri desteği göremediklerini söyledi. Kazday, "Menderes, Urla Kuşçular ve İnciraltı'ndaki çiçek üretiminde yüzde 30'lara varan bir kayıp var. Çoğunun kökü değil sadece üstü dondu ama bu durumda çiçekler üç ay daha geç büyüyecek. Dona karşı üretici çift kat noylon, elyaf ve soba yakarak çiçeklerin üzerlerini de gazete kağıtı ile örterek önlem almaya çalışıyor. Sıkıntılarımızı yıllardır dile getiriyoruz fakat destek görememek biz üretecileri üzüyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Zarar görmüş seralar

-Donan çiçeklerden görüntü

-Seradan sarkan buz sarkıtları

-Üreticinin çiçeklerin üzerini gazete kağıdı ile örtmesinden görüntü

-Üretici ile röp

MUSTAFA OĞUZ / İZMİR, ()