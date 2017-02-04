DHA YURT - İzmir'de Şehit Fethi Sekin Parkı açılıyor (1)

YURT - İzmir'de Şehit Fethi Sekin Parkı açılıyor (1)

Baba Mehmet Zeki Sekin törene katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından Bayraklı'da 40 dönüm alan üzerine kurduğu Şehit Fethi Sekin Parkı'nın açılışına katıldı. Açılış törenine Fethi Sekin'in şehit olduğu gün hastanede tedavi gören Baba Mehmet Zeki Sekin de katılarak bir konuşma yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Törende görüntüler

-Baba Mehmet Zeki Sekin'in konuşması

-detaylar

Haber-Kamera: İZMİR ()

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