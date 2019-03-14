DHA YURT - İzmir'de metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (9)

GÖÇÜK'TE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SABAHA KADAR SÜRDÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığı ile yaptırdığı yeraltı otoparkında meydana gelen göçük nedeniyle, göçük altında kaldığı tahmin edilen bekçiler Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın için arama kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti. Ekiplerin iş makineleri yardımıyla yaptığı çalışmalar halen sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İş makinesinin çalışmasından görüntü

-Alandan görüntü

-İtfaiye aracından görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ