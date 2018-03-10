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DHA YURT - İzmir'de işyeri yangını: 1 ölü

İZMİR'i Konak İlçesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan dükkanda çıkan yangında dumandan etkilenen 77 yaşındaki Hatice Fakabasmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yangın, saat 01.00 sıralarında Kahramanlar...

DHA YURT - İzmir'de işyeri yangını: 1 ölü

İZMİR'i Konak İlçesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan dükkanda çıkan yangında dumandan etkilenen 77 yaşındaki Hatice Fakabasmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Kahramanlar Mahallesi 1397 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında çıktı. Motosiklet ekipmanları satılan ve tamiri yapılan bir dükkanda, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın sırasında dükkanda bulunan motosikletlerin yakıt depolarının da alev almasıyla küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangını fark eden apartman sakinleri binayı boşaltarak durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, sağlık ekipleri de dumandan ektilenen Hatice Fakabasmaz'ı ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, yangının çıktığı dükkan kullanılamaz hale gelirken, apartmandaki evlerde de maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mahalle sakinlerinden Yasemin Bozaba, "Ben balkondaydım, kapıları kilitleyeyim diye düşünürken birden bir patlama oldu. O esnada baya bir gürültüyle patladığı için hemen aşağıya inip itfaiyeyi aradık. Bu arada diğer taraftan patlama sesleri geldi. Motorlar mı, yağ mı yoksa gaz mı artık bilmiyorum. İkinci katta biri varmış, komşular çıkartmış. Diğer katlarda kimse yoktu. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yanan binadan görüntü
- İtfaiye ekiplerinden görüntü
- Çevredeki vatandaşlardan görüntü
- Yasemin Bozaba ile röp.
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

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