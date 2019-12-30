DHA YURT - İzmir'de İlçe Sağlık Müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü

İZMİR'in Torbalı ilçesinde İlçe Sağlık Müdürü 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park (53) evinin önünde, 20 dakika sonra ise Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi 1 çocuk annesi Hatice Gülcemal evlerine gelen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü. Dr. Gülcemal'i silah zoruyla götürdüğü ATM'den para çektiren şüpheli olay yerinden kaçtı. Park'ın öldürülmesini önce hırsızlık olarak değerlendiren polis, kısa süre sonra doktor eşi Gülcemal'in de öldürülmesi ile iki olay arasında ilişki bulunabileceği şüphesiyle soruşturmayı genişletti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki apartmanda meydana geldi. Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen bir kişi tarafından durduruldu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kimliği belirsiz kişinin tabanca ile park'a ateş açıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Park, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Park, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Fuat Mehmet Park'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AYNI SAATTE DOKTOR EŞİ DE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, Fuat Mehmet Park'ın öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatırken aynı saatlerde Torbalı Alpkent Mahallesi 1032 sokakta ikinci bir cinayet ihbarı alındı. Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in evlerine gelin silahlı bir kişi tarafından öldürüldüğü öğrenildi. İddiaya göre kapıyı çalarak içeri giren siylahlı kişi, burada tartıştığı çiftten Hatice Gülcemal'i tabanca ile vurdu. Dr. Harun Gülcemal'i ise silah silah zoru ile rehin alan saldırgan, yakındaki bir ATM'ye götürdü. Burada, 1500 TL nakit para çektiren saldırgan, ardından tehdit ettiği Dr. Gülcemal'i serbest bırakıp kaçtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ

Dr. Harun Gülcemal, serbest kaldıktan sonra polis ve sağlık ekiplerni haber verirken, koşarak eve gitti. Gülcemal, eve geldiğinde eşinin yaşamını yitirdiğini belirledi. polis, yaklaşık 700 metre mesafede işlenen 2 cinayet arasında ilişki olabileceği şüphesiyle soruşturmayı bu yönde genişletti.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ İLÇEYE GELDİ

Torbalı'da peş peşe yaşanan iki cinayetin ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek soruşturma hakkında bilgi aldı. Dr. Gülcemal'in ifadeleri doğrultusunda eşgali belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

DR. GÜLCEMAL, 1 HAFTA ÖNCE SALDIRIYA UĞRADI

Torbalıda sağlık camianda işlenen iki cinayetle ilgili soruşturma sürdürülürken, bu arada Dr. Harun Gülcemal'in yaklaşık bir hafta önce Torbalı Devlet Hastanesi'nde bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi. D. Gülcemal'in bu olaydan sonra saldırgan hakkında şikayetçi olduğu ve soruşturma yürütüldüğü anlaşıldı. Polisin bu ayrıntıları da incelediği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri görüntüleri

-Polis ekiplerinin olay yerindeki görüntüleri

-Cenaze arabasının olay yerine gelmesi

-Cenazenin cenaze arabasına taşınması