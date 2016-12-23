DHA YURT - İzcilerden şehitlik ziyareti

SARIKAMIŞ Harekatının 102'inci yıl dönümü öncesinde Erzurum'da bir araya gelen 27 il ve 7 ülkeden 230 izci Karskapı Şehitliğini ziyaret ederek, dualar okudu.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne katılmak üzere otobüslerle Erzurum'a gelen izciler, ilk olarak Karskapı Şehitliğini ziyaret etti. 27 ilden 179 Türk, Lübnan'dan 16, Suriye'den 15, Kosova'dan 10, Filistin'den 6, Kuveyt'ten 2, Mısır ve Kekkük'ten 1'er olmak üzere toplam 51 yabancı uyruklu izci sabahın 09.10'da Karskapı Şehitliğine gelerek saygı duruşunda bulunup, İstikal Marşını okudu. İzciler dualar ederek, karla kaplanan şehitlik mezarlarının temizledi.

Türkiye İzcilik Fedarasyonu Başkanı Hasan Subaşı, bu yıl 11'incisini düzenledikleri Allahuekber şehitlerin anma milli birlik faaliyetlerine Türkiye'nin 27 vilayetinden 179, 7 ülkeden de 51 olmak üzere toplam 230 izcinin katıldığını söyledi. Faaliyetlerine her yıl Erzurum'dan başlatıklarını ifade eden Subaşı, "Çünkü ordumuz buradan Gaziler köyüne hareket etmiş. Gaziler köyünü tekrar ele geçirdikten sonra Allahuekber Dağlarına tırmanmaya başlamışlar ve Sarıkamaş'a varana kadar donarak şehit olan askerlerimiz var. Biz onların anısını canlandırmak onlarla aynı zaman da aynı şeyleri yapıyoruz. 11 sene önce başlattığımız bu faaliyette önce ordumuzun Gaziler köyüne girişi ve nasıl bayrak bulamamış alay sancağını asker ezan okuyarak minareye çekmiş, biz de bunun canlandırmasını yapıyoruz. Kaynak yaylaya doğru çıkıyoruz. Buradaki şehitliklerde iki gece kalıyoruz. Çadır kuruyoruz. Şehitliklerin üzerinde konaklıyoruz. Önümüzde uzun bir yürüyüş var eksi 45'e varan soğuklarda çadırda kalmak gibi çeşitli zorluklar bizi bekliyor. Daha çok tecrübeli arkadaşlarımız burada Faaliyetimiz 27'sinde sona erecek" diye konuştu

Şehitlikte Türk Bayrağı'nı öpen Suriyeli Muhammet Nur Elhüsami ise, "Ülkemizde hain bir Esad var. Dedelerimiz burada savaştı, soğuktan öldüler. Ama maalesef bizim ülkemizde Esad'ın askeri bizle savaşıyor. Bizim asker kendi halkını öldürüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İzcilerin otobüslerden inmesi

-İzcilerin Karskapı şehitliğine gelmesi

-Hasan Subaşı ile röp.

-İzcilerin şehitliğe girmesi

-İzcilerin tekmil alması

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Karla kaplı şehit mezarları

-İzcilerin şehitlerin mezarlarını temizlemesi

-Suriyeli izci Muhammed Nur El Husami ile röp

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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