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DHA YURT - İstiklal Marşı ilahi gibi okundu

İzmit'te, okullar arası masa tenisi şampiyonası öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mehter takımının İstiklal Marşı'nı ilahi gibi söylemesi ve İstiklal Marşı'nın kabulü nedeniyle düzenlenen anma gecesinde tasavvuf musikisi korosu...

DHA YURT - İstiklal Marşı ilahi gibi okundu

İzmit'te, okullar arası masa tenisi şampiyonası öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mehter takımının İstiklal Marşı'nı ilahi gibi söylemesi ve İstiklal Marşı'nın kabulü nedeniyle düzenlenen anma gecesinde tasavvuf musikisi korosu eşliğinde okunması dikkat çekti. Masa tenisinde şampiyonasında İstiklal Marşı okunurken herkes saygı duruşunda bulunurken, tasavvuf musikisi korosu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken koltuklardan izlenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda okullar arası masa tenisi şampiyonası düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mehter takımı program öncesi İstiklal Marşı'nı ilahi gibi seslendirdi. Salonda bulunanlar İstiklal Marşı okunurken saygı duruşunda bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Mart Günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve 18 Mart Çanakkale Destanı dolayısıyla 'Asım'ın Nesli Çanakkale'de' isimli program düzenlendi. Programda, Mehmet Akif Ersoy'un kendi şiirlerinden bestelenen marşlar, ilahiler ve şarkıları icra edildi. Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirlerden bestelenen marş, ilahi ve şarkılar Ahmet Hakkı Turabi tarafından seslendirildi. İstiklal Marşı tasavvuf musikisi korosu eşliğinde seslendirilirken, salonda bulunanlar koltuklarında oturarak izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Masa tenisi şampiyonasında İstiklal Marşı'nın okunması
-Anma programında İstiklal Marşı'nın okunması


Haber:İZMİT(Kocaeli), ()

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