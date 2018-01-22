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DHA YURT - İşçi servisi eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı (1)

KARABÜK'te, Kardemir'de çalışan işçileri taşıyan midibüsün freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan eve çarptı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde...

DHA YURT - İşçi servisi eve çarptı: 4 ölü, 2 yaralı (1)

KARABÜK'te, Kardemir'de çalışan işçileri taşıyan midibüsün freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan eve çarptı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Kardemir'de gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan 78 S 0293 plakalı midibüs, rampa aşağı inerken freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan tek katlı evin garajına ardından da eve çarptı. Kaza yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Araçta bulunan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, cesetlerin araçtan çıkarılması için çalışmalar başladı. Karabük Valisi Kemal Çeber ve Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay olay yerine gelerek, kaza hakkında bilgi aldı ve çalışmaları takip etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza yapan servis midibüsü
-Ekiplerden görüntüler

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE /KARABÜK,()

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