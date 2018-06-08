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DHA YURT - İŞ HANINDA YANGIN: ÇOK SAYIDA İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ

VAN'da içerisinde manifatura, züccaciye, çeyiz eşyası dükkanlarının bulunduğu 2 katlı Doğu Center iş hanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Can kaybı bulunmadığı yangında bir çok iş yeri küle döndü. Yangın, saat 23.45 sıralarında...

DHA YURT - İŞ HANINDA YANGIN: ÇOK SAYIDA İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ

VAN'da içerisinde manifatura, züccaciye, çeyiz eşyası dükkanlarının bulunduğu 2 katlı Doğu Center iş hanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Can kaybı bulunmadığı yangında bir çok iş yeri küle döndü.
Yangın, saat 23.45 sıralarında İpekyolu Vali Mithat Bey Mahallesi'nde bulunan Doğu Center İşhanı'nda çıktı. Bünyesinde züccaciye, manifatura, çeyiz ve hediyelik eşya dükkanı bulunan iş hanından duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese çok sayıda itfaiye, ambulans, doğalgaz ve polis ekibi sevk edilirken bu sırada iş hanı alev alev yanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, 1 buçuk saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. İtfaiye erleri ardından soğutma çalışması yaptı. Güvenlik güçleri de bu sırada çevrede daha büyük bir facia yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çok sayıda dükkan kullanılamaz hale geldi. Dükkanları yanan işyeri sahipleri göz yaşlarına hakim olamazken, bazı esnaflar da mallarının çıkan yangından etkilenmemesi için ürünlerini dışarıya istifledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından ise yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
5 DÜKKAN YANDI, 10 DÜKKAN ZARAR GÖRDÜ
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Şube Müdürü Kadir Erdoğan, çıkan yangın ile ilgili, "Saat 23.52'de İpekyolu şubemize ihbar gelmiş. O andan itibaren ekiplerimiz olayın olduğu yere doğru çıkış yapmış. Ekiplerimiz olay yerine varır varmaz, Tuşba İlçesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. 1 saat 30 dakikada yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı. 4 itfaiye aracı ile 12 eleman yangına müdahale etti. Çıkan yangında 5 dükkan yandı. Bu dükkanlar 2 katlıydı. Bu yüzden zarar gören dükkan sayısına 10 diyebiliriz." dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden genel detaylar
- Yanan dükkanlardan detaylar
- İtfaiye ekiplerinin yangın soğutma çalışmalarından detaylar
- Yangından kurtarılan mallardan detaylar
- Yangının çıktığı Doğu Center iş hanından detaylar
- Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Şube Müdürü Kadir Erdoğan'ın açıklamaları
- Bekleyen kalabalıktan detaylar
- Detaylar
Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ /VAN,()

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