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DHA YURT - İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'ya getirildi

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelirken İran’da düşen Başaran Holding'e ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Başaran Holding'e ait özel jet, Birleşik Arap Emirlikleri'nden...

DHA YURT - İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'ya getirildi

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelirken İran’da düşen Başaran Holding'e ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi memleketi Konya'ya getirildi.
Başaran Holding'e ait özel jet, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönerken İran'da düştü. Kaza sonucu 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet'in cenazesi bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinin ardından ailesine teslim edildi. Kuvvetin cenazesi Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın kargo bölümünde gece yarısı memleketi Konya'ya getirildi. Cenazeyi Konya Havalimanında annesi Emine, ablası İlknur Kuvvet ve akrabaları karşıladı. Annesi ve ablası gözyaşlarına hakim olamadı. Melike Kuvveti'nin cenazesi daha sonra Üçler Mezarlığı morguna kondu. 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda pilot yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK'dan uzaklaştırılan, maddi sıkıntılar nedeniyle de özel jet pilotluğu yapan Melike Kuvvet'in mayıs ayında tekrar binbaşı rütbesiyle görevine dönmek için hazırlandığı belirtildi. Kuvvet'in cenazesi bugün öğle namazının ardından Hacı Veyis Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı'na defnedilecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Annesinden detay
- Cenazenin araca konması
- Genel ve detay
Haber-Kamera: İsmail AKKAYA / KONYA,()

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