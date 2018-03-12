Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

DHA YURT - İran'da düşen özel uçağın acısı Bursa'ya da düştü

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelirken İran'da düşen özel uçakta Bursalı işadamı Orhan Çoşkun'un kızı, mimar Zeynep Çoşkun (28) da yaşamını yitirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelmek üzere havalanan...

DHA YURT - İran'da düşen özel uçağın acısı Bursa'ya da düştü

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelirken İran'da düşen özel uçakta Bursalı işadamı Orhan Çoşkun'un kızı, mimar Zeynep Çoşkun (28) da yaşamını yitirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait özel jet, İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düştü. Uçakta iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile arkadaşları, Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu yaşamını yitirdi.

ACI HABER ULAŞTI
Düşen uçakta Toyota Plaza Akkoyunlu şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bursalı iş adamı Orhan Çoşkun'un kızı, Zeynep Çoşkun'un acı haberi kente ulaştı. Mimar Zeynep Coşkun'un yeni nişanlandığı, bu yaz düğünü olduğu belirtildi.

Haber:Mehmet İNAN/BURSA, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314