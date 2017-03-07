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DHA YURT: Irak güvenlik güçleri, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasını DEAŞ'tan aldı

IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw Televizyonu, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasının Irak güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen opaerasyon ile terör örgütü DEAŞ'ten alındığını...

DHA YURT: Irak güvenlik güçleri, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasını DEAŞ'tan aldı

IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw Televizyonu, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasının Irak güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen opaerasyon ile terör örgütü DEAŞ'ten alındığını duyurdu.Erbil merkezli uydudan yayın yapan Rudaw Televizyonu'nda yer alan habere göre, Musul Operasyonları Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Musul'da Valilik ve Türkiye Başkonsolsoluğu dahil bazı resmi binaların DEAŞ'tan alındı. Operasyonlar kapsamında onlarca DEAŞ'lı öldürülken, Rûdaw’a konuşan komutanlardan Necm Cuburi, "Operasyon saat 01.00’de başladı. Gözle görülür bir ilerleme sağlandı. Bölgede kontorül sağlanmadığı 2 resmi bina kaldı. Halen 900 DEAŞ'lının Musul'da olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu 11 Haziran DEAŞ tarafından yapılan baskınla ele geçirilmiş, Özel harekat polisleri tarafından korunan konsolosluk binasına giren DEAŞ'lılar, Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 49 kişi rehin alınmıştı. DEAŞ'ın rehin aldığı Başkonsolos Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 49 kişi 20 Eylül 2014’te serbest bırakılmıştı.



-Güvenlik - Türkiye-Diyarbakır - Ferit ASLAN

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