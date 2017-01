DHA YURT - İnsan tacirlerine polisten darbe... Meslekleri şaşkına çevirdi

İnsan tacirlerine polisten darbe

Meslekleri şaşkına çevirdi

İZMİR merkezli olarak Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve yaşadışı yollardan göçmenleri Yunan adalarına kaçıran şebekeyi deşifre eden polis, operasyon düzenledi. Operasyonda, şebekenin 'Cabbar' kod adlı elebaşı M.A. ile Türk elebaşı M.T.'nin de aralarında bulunduğu toplam 23 kişi gözaltına alındı. Yakalanan insan tacirleri arasında, ses sanatçısı ve gazetecilik eğitimi de almış modacının bulunduğu ortaya çıktı. Göçmenleri İtalya'ya büyük bir gemiyle kaçırmak üzere hazırlık yaparken çökertilen şebekenin yaklaşık 4 milyon TL haksız kazanç elde ettiğinin düşünüldüğü belirtildi.

İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçaklığının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, geçen ekim ayında merkezi İzmir olmak üzere Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir şebekenin peşine düştü. Soruşturma sırasında, teknik ve fiziki takipte, şebekeye yönelik 14 ara operasyon düzenlenerek, 400 Suriye, 31 Fas, 17 Afganistan, 11 Bangladeş, 5 Gana, 4 Eritre, 4 Mali, 11 İran, 2 Irak, 2 Kongo, 2 Myanmar ve 2 Yemen vatandaşı olmak üzere toplam 491 göçmen yakalandı. Ayrıca operasyonlarda, 4 lastik bot, 1 bot motoru, 24 araç, 188 can yeleği, 22 şambrel can simidi ve 6 pompa ele geçirildi, 34'ü Türk, 3'ü de Suriyeli olmak üzere toplam 37 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen bu kişilerden 7'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 3'ü Suriyeli olmak üzere 30 kişi ise tutuklandı.

İTALYA HAZIRLIĞINDA ASIL DARBE İNDİRİLDİ

Avrupa'ya yasadışı yollardan giden göçmenlerin Türkiye'ye iadesini içeren Geri Kabul Anlaşması'nın imzalanmasının ardından geçişlerin azalması üzerine kampanya yapan şebekenin, daha önce kişi başı bin dolar aldığı göçmenlerden, 500 dolar almaya başladığı tespit edildi. Ayrıca, şebeke üyelerinin daha fazla para kazanmak için, büyük bir gemi temin edip göçmenleri, kişi başı 4 bin dolar karşılığında İtalya'ya kaçırmak üzere hazırlık yapmaya başladığı sırada polis asıl darbeyi vurdu. Operasyonda, şebekenin Suriye vatandaşı olan 'Cabbar' kod adlı elebaşı M.A. ile Türk vatandaşı olan elebaşı M.T.'nin de aralarında bulunduğu toplam 23 kişi gözaltına alındı. 5 ilde 22 adreste yapılan operasyonlarda, 2 kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı tabanca mermisi, göçmenlerin para hesaplarının yazılı olduğu ve Arapça şifreli ajanda, çok sayıda belge, 187 bin 300 TL değerinde 4 senet, 25 bin TL değerinde çek ve cep telefonları ele geçirildi.

ŞAŞIRTAN MESLEKLER

Bazı şebeke üyelerinin meslekleri ise şaşırttı. Buna göre zanlılardan Suriye uyruklu A.A.'nın (25) ülkesinde ses sanatçısı olduğu, İzmir'e geldikten sonra bir süre düğünlerde müzik yaptığı, ancak para kazanamayınca bu işi bıraktığı öğrenildi. Bir diğer zanlı Filistin uyruklu H.M.H.A.'nın (25) ise gazetecilik eğitimi aldığı, ancak modacılık yaptığı, İzmir'e geldikten sonra da bu mesleğini sürdürdüğü ortaya çıktı. Şebekedeki bazı zanlıların ise daha önce 3-4 kez Yunan adalarına kaçmayı denedikleri, her seferinde yakalanınca parasız kalıp şebeke üyesi oldukları bildirildi.

4 MİLYON TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ

Şebeke üyelerinin Anada, Mersin, Gaziantep ve Kilis gibi illerden Suriyelilere ulaştıkları, Yunan adalarına geçmek isteyenleri önce İstanbul'a oradan da İzmir'e gönderdikleri, son olarak da Çeşme ve Dikili üzerinden yasadışı kaçışı organize ettikleri belirtildi. Çökertilen şebekenin daha öncekiler gibi göçmenlerden aldıkları para karşılığında şifreler verdikleri, kaçışın gerçekleşmesinin ardından da yurt dışındaki kasadan paranın göçmenlere verildiği öğrenildi. Zanlıların sabit bulunmayın sürekli mobil olarak hareket halinde oldukları da kaydedildi. Polisteki ifadelerine başvurulan 4 zanlı serbest bırakılırken, diğer 23 zanlı adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zanlılar adliyeye sevk edilirken görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Tufan HAMARAT, Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, ()

=====================================================