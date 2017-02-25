DHA YURT - İnegöl’deki ölümlü kaza kameralarda

BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Osman Elmas hayatını kaybetti. Kaza anı bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

İnegöl Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinden İtfaiye istikametine seyir halinde olan sürücü 25 yaşındaki Şahin Üzeyir yönetimindeki 16 YF 828 plakalı özel otomobil, Kemalpaşa Mahallesindeki evinden gelip çevre yolu yanındaki tarlasına bisikleti ile geçmeye çalışan 77 yaşındaki Osman Elmasın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil 100 metre sonra ancak durabildi. Yaşlı adam kaza sonrası hayatını kaybederken sürücü, yaşlı adamın başına gözyaşlarına boğuldu.

Yaşanan kaza bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü

Kaza yeri genel görüntü, ölen adamın görüntüsü, ağlayan sürücünün görüntüsü, güvenlik kamera görüntüsü

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -